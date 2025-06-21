السبت 21 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

سلوى محمد علي ضيفة عمرو الليثي في "واحد من الناس"

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، الفنانة سلوى محمد علي في حلقة الإثنين المقبل من برنامج “واحد من الناس” على شاشة قناة الحياة.

وتكشف سلوى محمد علي خلال اللقاء أسرار وكواليس تذاع لأول مرة عن مسيرتها الفنية ونشأتها من أصول صعيدية، وكيف أثر ذلك على شخصيتها وثقافتها وأسلوبها في الحياة.

كما تتحدث عن علاقتها بوالديها وهل وافقا على دخولها عالم الفن؟ ومدى تأثرها برحيل والدها، وعن التحاقها بمعهد الفنون المسرحية وبدايتها الفنية من خلال عالم سمسم الميرمية، وتقديمها أكثر من 100 فيلم قصير، وتكريمها بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

أهم الأعمال الدرامية

تتحدث أيضا عن أهم الأعمال الدرامية  التي قدمتها ومنها "راجعين يا هوى" و"حارة اليهود" و"أرض النفاقات"وغيرها، بالإضافة إلى مشاركتها في عدد من الأفلام السينمائية، ومنها "كيرة والجن" و"فيلم وش في وش" و"الخلية" و"البدلة" وغيرها من الأفلام.

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سلوى محمد علي الفنانة سلوي محمد علي الإعلامي عمرو الليثي برنامج واحد من الناس قناة الحياة

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