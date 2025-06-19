إجراء من النيابة بشأن حريق نشب داخل صالة جيم بمدينة نصر

انتقل فريق من نيابة مدينة نصر لمعاينة صالة جيم نشب بها حريق داخل عقار سكني بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، دون وقوع أي إصابات، وذلك للمعاينة والفحص، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وانتدبت المعمل الجنائي لكشف الأسباب وحصر التلفيات والخسائر.

حريق صالة جيم في مدينة نصر

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل صالة جيم بأحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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