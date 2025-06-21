السبت 21 يونيو 2025
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حوادث

السيطرة على حريق بمخزن كرتون في بنها دون خسائر بشرية

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق بمخزن كرتون في بنها دون خسائر بشرية

 نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية في السيطرة على حريق ضخم اندلع داخل مخزن كرتون بمنطقة طابا بمدينة بنها، دون وقوع أي خسائر بشرية.

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 تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القليوبية بلاغًا يفيد باندلاع النيران في أحد المخازن التجارية. وعلى الفور، تحركت فرق الإطفاء مدعومة بـ4 سيارات إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه قبل امتداده إلى العقارات والمناطق المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وقررت الجهات المعنية انتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق، وتقدير الخسائر المادية، إلى جانب تكليف المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

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