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رياضة

مصير لجنة التخطيط في الزمالك بعد تعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا

جون إدوارد
جون إدوارد

 كشف مصدر بنادي الزمالك، عن حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن رحيل لجنة التخطيط بالنادي بعد تعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا.

وشدد المصدر على أن لجنة التخطيط لم ترحل كما يعتقد البعض، ولكن سيكون دورهم استشاري لمجلس إدارة الزمالك في الفترة المقبلة.

وأعلن المجلس عن تقديره للدور الذي قامت به اللجنة منذ توليها المهمة، مع استمرار أعضاء اللجنة كمستشارين لمجلس إدارة النادي.

تعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا لنادي الزمالك

استعرض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب التوصيات والخطة النهائية المقدمة من لجنة التخطيط والتطوير، بخصوص ملف إعادة هيكلة قطاع كرة القدم بالكامل في النادي، خلال الفترة المقبلة.

واتخذ مجلس الإدارة بالإجماع القرارات التالية:

أولًا: تعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا لقطاع كرة القدم في النادي، على أن يكون مسؤولًا عن إدارة ملف الفريق الأول لكرة القدم.

ثانيًا: منح جون إدوارد كافة الصلاحيات لإدارة قطاع كرة القدم في النادي، والتعامل مع مختلف ملفات كرة القدم، وسط رغبة كبيرة في الاستفادة من قدراته لتحقيق الأهداف المطلوبة، وبما يلبي طموحات جماهير الزمالك.

ثالثًا: التأكيد على أن أي أخبار رسمية تخص قطاع كرة القدم في النادي، بما فيها الفريق الأول، ستكون على لسان المدير الرياضي للزمالك أو المتحدث الرسمي للنادي فقط، مع التنبيه بأن مجلس الإدارة لن يقف صامتًا أمام أي محاولات للزج بالزمالك كطرف في صناعة أكاذيب هدفها بث الفرقة والانقسام بين صفوف الجماهير.

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك أنه يعي ويستمع إلى أصوات جماهيره الوفية، التي ضربت مثالًا رائعًا في الحب والانتماء الحقيقي لناديها كعادتها دومًا، ولن يدخر المجلس جهدًا في سبيل استمرار الزمالك على منصات البطولات، بعد أن تُوِّج قبل أيام بطلًا لكأس مصر للمرة الـ29 في تاريخه.

بعد مفاوضات شهرين الزمالك يعلن رسميًا تعيين جون إدوارد 

وجاء إعلان تولي جون إدوارد المهمة بعد مفاوضات دامت شهرين تقريبا بدأت في الفترة الأخيرة من الموسم الكروي المنقضي. 

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