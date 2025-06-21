خريطة التلاوات اليوم السبت بإذاعة القرآن الكريم
تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم السبت عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:
تلاوات القرآن المجود السبت
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورتى النحل / الإسراء 30 ق.
14: 19 ( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة الأحزاب 45 ق.
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورتى الطارق/ الفجر 45 ق.
24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ إبراهيم الشعشاعى وما تيسر من سور الكهف / الضحى والشرح 44 ق.
02:48(قبل الفجر) للشيخ الشحات محمد أنور وما تيسر من سورتى العاديات / البقرة 30ق.
و تلاوات المصحف المرتل مواقيت إذاعتها كالتالي
الساعة / ٠٦:٠٠ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي الروم - الفرقان – السجدة - الأحزاب ومدة
التلاوة / ٣٠ ق.
الساعة / ٠٨:٥٤ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورة الأحزاب ومدة التلاوة / ۲۸ ق.
الساعة / ١٠:٠٠ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي سبأ - فاطر ومدة التلاوة / ٢٩ ق.
الساعة / ١٠:٤٥ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سور قاطر - بس - أول الصافات.
الساعة ١١٠١٦ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي الصافات - ص ومدة التلاوة/ ٣١ ق.
الساعة / ١٣٠٣٧ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي ص- الزمر ومدة التلاوة / ٢٨ ق.
الساعة / ١٥٠٠٩ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي الزمر - غافر ومدة التلاوة/ ٢٩ ق.
الساعة / ١٧٢٣ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سور غافر - فصلت - الشورى.
الساعة / ١٧:٥٤ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي الشورى - الزخرف ومدة التلاوة / ٣٠ق.
الساعة / ٠٢:١٦ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سور الأحقاف - محمد - الفتح ومدة التلاوة / ٣١ق.
الساعة / ٠٤:٥٢ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سور الفتح - الحجرات - ق - الذاريات ومدة
التلاوة / ٢٩ ق.
الساعة / ٠٥٠٢٣ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سور الطور - النجم - القمر - الرحمن ومدة
التلاوة / ۲۸ ق.
فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية: الدوري في الساعة ٢٠:١٩.
- والتلاوة من / سورة الأنعام من آية ٥٩ إلى آية ١٠٤ تسبقها تقدمة للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله /
ومدة التلاوة ٢٣ ق.
فقرة المصحف المرتل للشيخ عبد الباسط عبدالصمد برواية ورش في الساعة ٢١:٣٨.
والتلاوة من سورة التوبة من الآية ٦٢ حتى الآية ١٠٦ التوبة تسبقها تقدمة للشيخ / محمود برانق ومدة التلاوة 22ق.
أما الختمة المرتلة
فتذاع في الساعة ٠١:٤٥ تلاوة للقارئ / علي حجاج السويسي / من الآية ٧٥ من سورة آل عمران وحتى الآية ۱٤٥ ۲۹:۱۰ ق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا