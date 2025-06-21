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أخبار مصر

الأمواج ترتفع لـ 3 أمتار، الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية بخليج السويس

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50:40 كم فى الساعة كما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2:3 متر.

حالة الطقس اليوم أول أيام الصيف، شديد الحرارة

حالة الطقس غدًا السبت 21-6-2025 بمحافظة البحيرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم بالتزامن مع أول أيام فصل الصيف ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس شديد الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى:  24

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى: 25
 

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