السبت 21 يونيو 2025
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خارج الحدود

صحيفة عبرية: موجة الصواريخ الإيرانية الجديدة موجهة إلى منطقة المركز بتل أبيب الكبرى

الهجوم الإيراني على
الهجوم الإيراني على إسرائيل، فيتو

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن موجة الصواريخ الإيرانية الجديدة موجهة إلى منطقة المركز بتل أبيب الكبرى.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن أصوات انفجارات ضخمة سمعت في تل أبيب بعد إطلاق إيران 10 صواريخ على وسط إسرائيل.

وسمع دوي انفجارات في سماء تل أبيب والقدس ووسط إسرائيل، بعد دقائق من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مناطق واسعة في إسرائيل.

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مناطق واسعة في إسرائيل.

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، السكان بدخول الملاجئ بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران.

وكانت وسائل الإعلام إيرانية قالت اليوم السبت: هناك مفاجأة كبرى لا تغمضوا أعينكم.

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وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق صواريخ من إيران المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل انفجارات ضخمة وسط اسرائيل

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