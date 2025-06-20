تنسيق الجامعات 2025، جامعات تكنولوجية تقبل طلاب الشعبة الهندسية في الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2025.. تمثل الجامعات التكنولوجية رافدا هاما من روافد التعليم العالي، كما أنها مسار موازي للتعليم التقليدي، ويقبل عليها الطلاب لما تقدمه من برامج دراسية هامة، تعد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل.

وحدد مكتب تنسيق القبول بالجامعات، الجامعات التكنولوجية التي تقبل طلاب الشعبة الهندسية في الثانوية العامة، ممن نجحوا في مواد الفيزياء والكيمياء، والرياضة البحتة والرياضة التطبيقية.

وتستعرض بوابة فيتو خلال هذا التقرير الجامعات التكنولوجية التي تقبل طلاب الشعبة الهندسية بالثانوية العامة.

قائمة الجامعات التكنولوجية التي تقبل طلاب الشعبة الهندسية

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

جامعة الدلتا التكنولوجية كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

جامعة بني سويف التكنولوجية الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة.

جامعة برج العرب التكنولوجية الكلية التكنولوجية.

جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية الكلية التكنولوجية.

جامعة سمنود التكنولوجية بالغربية الكلية التكنولوجية.

جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية الكلية التكنولوجية.

جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية الكلية التكنولوجية.

جامعة طيبة التكنولوجية الكلية التكنولوجية.

جامعة مصر الدولية التكنولوجية الكلية التكنولوجية.

أمور يجب عليك معرفتها قبل الالتحاق بالجامعات التكنولوجية

هناك مجموعة من الملاحظات التي يجب على الطالب معرفتها، قبل أن يقبل على الالتحاق بإحدى الجامعات التكنولوجية، وهي كالتالي:

الدراسة في برامج كليات الجامعات التكنولوجية تمتد 4 سنوات (2+2).

في حالة الدراسة بنظام (2+2) فإنها تتيح للطالب بعد أول عامين الحصول على دبلوم مهني فوق المتوسط

في حالة الحصول على دبلوم مهني عليك الاختيار بين أمرين:

الأول: الخروج لسوق العمل.

الثاني: استكمال العامين الثالث والرابع للحصول على درجة البكالريوس المهني.

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