التحديثات الجديدة باختبارات القدرات في تنسيق الجامعات 2025.. تغيير في بنوك الأسئلة.. وتعديل الإجراءات في كليات علوم الرياضة والتربية والنوعية

تنسيق الجامعات 2025، أقر المجلس الأعلى للجامعات تحديثات جديدة على اختبارات القدرات بالجامعات بتنسيق الجامعات 2025، في الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات للالتحاق بها، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وجاءت قائمة التحديثات الجديدة في اختبارات القدرات في الخطوات التالية:

استعرض الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس اللجنة العليا للإشراف على اختبارات القدرات للعام الجامعي 2025 /2026 أهم التعليمات الخاصة بإعداد بنوك الأسئلة لاختبارات قدرات قطاعات الفنون والتربية الموسيقية، والتي شملت تحقيق التوازن، واختيار موضوعات عامة مستمدة من الحياة اليومية، مع تناسب هذه الموضوعات مع الوقت الحالي والتطورات الحديثة.

اجتياز الاختبار الداخلي بكليات التربية النوعية

وأكد المجلس ضرورة اجتياز الطالب اختبارًا داخليًّا بكليات التربية النوعية لشعبتي (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بعد ترشحه للكلية من خلال مكتب التنسيق، ويأتي هذا القرار في ضوء ما تتطلبه شعبتا التربية الفنية والتربية الموسيقية من ضرورة توافر حس فني لدى الطلاب الملتحقين بهما، وفي حال عدم اجتياز الطالب للاختبار الداخلي، يتم قبوله بأحد الأقسام الأخرى بالكلية، حيث يتم توزيع الطلاب على أقسام وشعب الكلية عن طريق الكلية مباشرة.

اختبارات كليات علوم الرياضة

كذلك استعرض السيد قنديل دليل اختبارات كليات علوم الرياضة، والتي قسمت هذا العام إلى مسارين (مسار بدني – مسار مهاري)؛ بهدف قياس القدرات الرياضية للطلاب والطالبات، وتحقيق المعايير المطلوبة للالتحاق بالكلية.

تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني

وأكد استمرار تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني التي تم استحداثها في العام الماضي، والتي تتيح أكثر من آلية للدفع الإلكتروني، وقد نالت هذه المنظومة إشادة نواب رؤساء الجامعات لشؤون التعليم والطلاب.

الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، هي: كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة) - كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف) - كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية جامعة المنيا - كليات التربية الرياضية - شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس) - كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

خطوات التسجيل لأداء اختبارات القدرات 2025 على موقع التنسيق

يجب على الطالب الراغب في التسجيل لأداء اختبارات القدرات 2025، في إحدى الكليات المذكورة سلفا اتباع هذه الخطوات:

يجب على الطالب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــا.

يختار الطالب التسجيل في صفحة اختبارات القدرات 2025.

تبدأ عملية التسجيل بإدخال الرقم القومي للطالب.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به في امتحانات الثانوية العامة.

تظهر للطالب بياناته الشخصية فور إدخال الرقم القومي ورقم الجلوس.

يجب على الطالب التأكد من صحة البيانات الشخصية مثل المحافظة والإدارة التعليمية التابع لها، واسم مدرسته، والشعبة سواء علمي علوم أو رياضة أو أدبي.

يختار الطالب نوع اختبار القدرات الذي يرغب في تأديته وفقا للكلية التي يرغب في الالتحاق بها.

يقوم الطالب بسداد رسوم الاختبار من خلال الدفع الإلكتروني.

يقوم الطالب بطباعة إيصال التسجيل عقب إتمام عملية سداد الرسوم، ويشمل نوع اختبار القدرات الذي اختاره، بالإضافة إلى موعد ومكان أداء الاختبار.

التعليمات التي يجب أن يلتزم بها الطالب أثناء أداءه اختبار القدرات؟

ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول، أو أي أجهزة إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا عثر بحوزته على تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقًا، أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.

غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

ممنوع نهائيًّا تصوير الاختبار، ويعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حال تصويره أي اختبارات أو نشرها بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.

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