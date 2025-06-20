السبت 21 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ديانج يقترب من المشاركة أساسيًا أمام بورتو

اليو ديانج
اليو ديانج

اقترب المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من العودة للتشكيل الأساسي للفريق، في مباراته المقبلة أمام بورتو البرتغالي، بالجولة الثالثة للفريق ببطولة كأس العالم للأندية 

وتأتي مشاركة ديانج على حساب مروان عطية لاعب وسط الفريق، الذي تأكد غيابه عن لقاء بورتو بعد حصوله على الإنذار الثاني المباراة الماضية، أمام بالميراس البرازيلي، وكان بحوزته إنذار في لقاء انتر ميامي الأمريكي 

وكان الأهلي قد تعادل مع انترميامي بدون أهداف في الجولة الأولى قبل أن يتلقى الخسارة بهدفين دون رد في المباراة الثانية أمام بالميراس

 

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الأندية.

مباراة الأهلي وبالميراس

وخسر الأهلي أمس أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد ميت لايف.

سجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اليو ديانج مروان عطية النادي الأهلي كأس العالم للأندية

مواد متعلقة

الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة بورتو في كأس العالم للأندية (صور)

كل ما تريد معرفته عن حكم مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية

الأكثر قراءة

خروج طالب ثانوي حيا من أسفل أنقاض عقارات حدائق القبة واستمرار البحث عن أمه (صور)

أبرزها السكر والأرز والشاي، ارتفاع أسعار 6 سلع غذائية في الأسواق

موعد فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة

ترامب عن الحرب بين طهران وتل أبيب: أداء إسرائيل جيد وإيران أقل جودة

أسعار بيض المائدة اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

مواعيد انطلاق دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025 - 2026 (إنفوجراف)

الزمالك يعلن تعيين جون إدوارد مديرا رياضيا للنادي ويحدد مهامه

ارتفاع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلى ؟

أسعار بيض المائدة اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في الحي الشعبي؟.. انهيار عقارات بحدائق القبة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أشهر المساجد التاريخية داخل الحرم المكي (صور)

«إنك أنت الأعلى»، الشعراوي يكشف البشرى بالنصر من الله لنبيه موسى على سحرة فرعون (فيديو)

من فاتته صلاة في السفر؛ كيف يقضيها بعد عودته؟، الأزهر يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية