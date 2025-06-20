ديانج يقترب من المشاركة أساسيًا أمام بورتو

اقترب المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من العودة للتشكيل الأساسي للفريق، في مباراته المقبلة أمام بورتو البرتغالي، بالجولة الثالثة للفريق ببطولة كأس العالم للأندية

وتأتي مشاركة ديانج على حساب مروان عطية لاعب وسط الفريق، الذي تأكد غيابه عن لقاء بورتو بعد حصوله على الإنذار الثاني المباراة الماضية، أمام بالميراس البرازيلي، وكان بحوزته إنذار في لقاء انتر ميامي الأمريكي

وكان الأهلي قد تعادل مع انترميامي بدون أهداف في الجولة الأولى قبل أن يتلقى الخسارة بهدفين دون رد في المباراة الثانية أمام بالميراس

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الأندية.

مباراة الأهلي وبالميراس

وخسر الأهلي أمس أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد ميت لايف.

سجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59.

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