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رياضة

فلوريان فريتز يوضح أسباب انضمامه لليفربول

فلوريان فيرتز،فيتو
فلوريان فيرتز،فيتو

أوضح فلوريان فيرتز لاعب ليفربول الجديد أسباب انضمامه للنادي الإنجليزي قادما من باير ليفركوزن.

 

وأعلن نادي ليفربول ضم الألماني فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن في أغلى صفقات الدوري الإنجليزي.

وقال فيرتز لموقع النادي الرسمي: "أعتقد أن ليفربول استحق بطولة الدوري تماما لأنه قدم موسما لا يصدق، كان من الجنون حقا رؤية عدد الأشخاص الذين حضروا وكيف كانت الأجواء، كان من الرائع رؤيتها"

وأضاف "لست هنا من أجل التسلية فقط، بل أريد أن أحقق شيئا أيضا وأمنح الجماهير ما يستحقونه".

 

وتابع "بالطبع أريد الاستمرار بهذا الأداء، هذا يمنحني دافعا لتحقيق المزيد".

 

وواصل "أود أن أفوز بكل شيء في كل عام، أولا علينا جميعا أن نقوم بعملنا، في النهاية نريد أن نكون ناجحين".

 

وشدد "الموسم الماضي فاز الفريق بالدوري الإنجليزي، لذا هدفي بالتأكيد هو التتويج به مرة أخرى، وأيضا التقدم أكثر في دوري أبطال أوروبا، أنا طموح جدا".

 

وأكمل "نقطة مهمة بالنسبة لي في اختيار ليفربول أنني سأطور مستواي الشخصي ولياقتي البدنية، لأنني أعتقد أن الجميع يعلم أن لاعبي ليفربول مثل الآلات أقوياء جدا وبدنيا على مستوى عال".

 

وأنهى حديثه قائلا: "هذه فرصة لكي أتحسن في هذا الجانب، شعرت ببساطة أن هذا هو المكان المناسب لي".

 

ووقّع النجم الألماني على عقود انضمامه حتى 2030 لتكتمل الصفقة بشكل نهائي.

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ليفربول الدوري الانجليزي فلوريان فيرتز , دوري أبطال أوروبا

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