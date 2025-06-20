غدا، نظر محاكمة أنوسة كوتة في واقعة ضحية النمر بطنطا

تنظر محكمة جنح طنطا، غدا السبت، ثالث جلسات محاكمة محاسن مدحت محمد علي، الشهيرة بـ"أنوسة كوتة" مدربة الأسود، بتهمة تورطها في حادثة تعرض العامل محمد إبراهيم عبد الفتاح أحمد، المعروف بـ"محمد بسطويسي"، لهجوم من نمر مفترس أثناء أحد عروض السيرك المقامة بمدينة طنطا.

محاكمة أنوسة كوتة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الأول من أبريل 2025، حين تعرض المجني عليه لإصابة بالغة خلال عرض للحيوانات المفترسة، ما أسفر عن بتر ذراعه الأيسر من أعلى الكوع، بحسب ما ورد بالتقرير الطبي المرفق بأوراق التحقيق.

وجاء في قرار الإحالة أن أنوسة كوتة تسببت بخطأ في إصابة المجني عليه نتيجة ما وُصف بإهمالها ورعونتها، وإخلالها الجسيم بواجبات وظيفتها كمدربة حيوانات مفترسة، حيث لم تتخذ التدابير اللازمة لحماية الجمهور والعاملين من خطر تلك الحيوانات أثناء العرض.



وأكدت التحقيقات أن المدربة، بصفتها من المصرح لهم باقتناء الحيوانات المفترسة، أخفقت في اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مما تسبب في وقوع الحادث وإصابة العامل بإصابة أدت إلى عاهة مستديمة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة تمهيدًا لبدء جلسات المحاكمة، وسط مطالبات واسعة بفرض رقابة مشددة على عروض الحيوانات المفترسة، ومراجعة معايير السلامة المتبعة داخل السيرك حفاظًا على أرواح الجمهور والعاملين.

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