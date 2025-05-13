الحيوان وقت الشو بيعتبر أي حد دخيل، نص أقوال أنوسة كوتة في التحقيقات

حصل موقع فيتو على نص التحقيقات الكاملة مع محاسن مدحت محمد علي، الشهيرة بـ"أنوسة كوتة" مدربة الأسود، والمحالة إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية تورطها في حادثة تعرض العامل محمد إبراهيم عبد الفتاح أحمد، المعروف بـ"محمد بسطويسي"، لهجوم من نمر مفترس أثناء أحد عروض السيرك المقامة بمدينة طنطا أمام محكمة جنح طنطا.

وجاء في التحقيقات في المحضر رقم ٤٩٧٢ لسنة ٢٠٠٣ جنح أول طنطا “تلقت مباحث طنطا بلاغا من قسم الإسعاف بوصول المصاب محمد إبراهيم أحمد عبدالفتاح البسطويسي مصاب بجرح في الذراع الأيسر أثناء تواجده، وعليه تم الانتقال إلى مكان تواجد المصاب بغرفة الإسعاف وتم التقابل مع الطبيب المعالج والذي أفاد بعدم إمكانية سؤاله الآن، وتم التقابل مع المدير المسئول لسؤاله بشأن حدوث إصابة المصاب، وثابت سؤال المسئولة عن سيرك كوته المتواجد أرض المعرض أول طنطا المدعوة محاسن مدحت”.

وتم استدعاء محاسن مدحت محمد على بمحضر جمع الاستدلالات والتى أقرت بأنه أثناء تواجدها بالسيرك وحال قيامها بالعرض وتواجدها داخل القفص الحديدي المتواجد به النمر قام المدعو محمد إبراهيم أحمد عبدالفتاح البسطويسي والذى يعمل معها عامل أسود بالسيرك بإدخال يده داخل القفص الحديدي المتواجد به النمر؛ فقام النمر بعضه في يده وإحداث إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



الاسم: محاسن مدحت محمد على كوته

السن: 37 سنة

العمل: مدربة أسود

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهمة بإحداث إصابة المجني عليه محمد إبراهيم عبدالفتاح أحمد - خطأ، وكان ذلك ناشئا من إهمالك وعدم إحرازك وعدم مراعاة للقوانين واللوائح بأن ما أحدث به الحيوان المفترس " النمر " تحت تدريبك بالإصابة الواردة بالأوراق على النحو المنصوص بالتحقيقات؟



ج: الكلام ده محصلش.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهمة بعدم حملك بطاقة تحقيق الشخصية بك حالة كونك أحد رعايا جمهورية مصر العربية وقد بلغتي السن القانونية لحملها علي النحو المنصوص بالتحقيقات؟

ج: بطاقتي في العربية ومش معايا دلوقتي.

س: ما هو مؤهلك الدراسي؟

ج: ليسانس حقوق وحاصلة على دبلوم في القانون الدولي.

س: ما هو طبيعة عملك واختصاصك الوظيفي؟

ج: أنا أعمل مدربة أسود ومساعد مدرب في سيرك الدولة ولدي سيرك فانتيريا كوته خاص بي.

س: منذ متى وأنت تباشري ذلك الاختصاص الوطني؟

ج: من حوالي ٣٣ سنة.

س: هل حصلت على رخصة لتدريب الحيوانات المفترسة من الجهات المختصة؟

ج: أيوة، أنا حاصلة على رخصة إقامة سرك والرخصة دي من ضمنها يكون تدريب الحيوانات المفترسة اللي زي الأسود والنمور.

س: منذ متى وأنت حاصلة على تلك الرخصة؟

ج: من حوالي 10 سنوات

س: من أي الجهات المختصة حصلت على ذلك الترخيص؟

ج: من وزارة الثقافة.

س: ما هي طبيعة ذلك الترخيص الذي حصلت عليه؟

ج: هو أنا حصلت على عدة رخص منها ترخيص صادر من وزارة الثقافة بإقامة سرك والتعامل مع الحيوانات المفترسة كوني مساعد مدرب بالسرك الدولي، وحاصلة على دبلومة من روسيا وأيضا حاصلة على ترخيص من وزارة البيئة لإقتناء الحيوانات المفترسة وتربيتها.

س: هل معك أية أوراق ثبوتية تؤكد لك ذلك الترخيص الآن؟

ج: هي مش معايا دلوقتي وأنا أتعهد بتحضيرها

س: ما الذي حدث إذن وما هي ظروف ضبطك وعرضك علينا الآن وما هي أوجه دفاعك تحديدا؟

ج: هو اللي حصل إن إمبارح بتاريخ 1-4-2025 كنت في عرض السيرك المقام في منطقة المعرض بدائرة قسم شرطة أول طنطا محافظة الغربية وأثناء قيامي بأداء العرض أو الشو داخل القفص الحديدي ومعي حيوانات مفترسة عبارة عن أربعة نمور وأسد، وأثناء ذلك قام العامل (مساعد مدرب الأسود المصاب محمد إبراهيم عبد الفتاح أحمد بمد أيده من بين حديد القفص الحديدي وكان بيخبط على الكرسي اللي بيجي عليه النمر بوكة والنمر فعلًا راح على الكرسي وفجأة هجم على ذراع محمد إبراهيم الشمال وأنا فضلت أضرب النمر من ورا بالكرباج اللي كان معايا عشان يسيبه والناس اللي كانت واقفة برا القفص كانت بتشد محمد بعيد عن النمر وبعد كدة أخدناه وطلعنا بيه على مستشفى طنطا الجامعي لإجراء الإسعافات الأولية، وأنا دائمًا بحذر العاملين بالسيرك إن محدش يمد أيده داخل القفص اللي فيه النمور والأسد، طالما أنا موجودة لأن ممكن الحيوانات المفترسة دي تهجم على اللي بيمد إيده وتحدث إصابة وهو ده كل اللي حصل.

س: متى وأين حدث الحادث؟

ج: الكلام ده حصل امبارح بتاريخ 1-4-2025 حوالي الساعة 11:00 مساء في منطقة المعرض بدائرة قسم شرطة أول طنطا محافظة الغربية.

س: ملك من السيرك محل الحادث تحددها؟

ج: هو ملكي.

س: أين يقام ذلك السيرك تحديدا؟

ج: في منطقة المعرض بدائرة قسم شرطة أول طنطا محافظة الغربية.

س: ملك من الأرض التي يٌقام عليها ذلك السيرك؟

ج: ملك الأستاذ حسن محمد كوتة.

س:هل يمتلك المصاب محمد إبراهيم عبدالفتاح أحمد ثمة تراخيص لمزاولة المهنة؟

ج: هو مفيش ترخيص للعمال عموما لأنهم مش بيدخلوا القفص أثناء العرض، وحتى وهو بياكل الحيوانات بتكون وقتها في القفص بتاعها وبيرمي الأكل من بره.



س: ما هي كيفية إستعراض بتلك الحيوانات المفترسة تحديدا ؟

ج: أنا بكون مع الأسود أو النمور في قفص حديدي مؤمن ومحكم الغلق وبقوم بعمل حركات للأسود أو النمور تم تدريبهم عليها، وهم بينفذوا كجزء من الشو أو الاستعراض للجمهور .

س: أين تحصلتي على تلك الحيوانات المفترسة تحديدا؟

ج: أنا عيلتي أصلا كلها مدربين أسود ونمور وعندنا أسود ونمور، وكمان بستوردهم من جنوب أفريقيا وواخدة موافقات من كافة الجهات المختصة باستيراد النوعيات دي من الحيوانات.

س: ما هي مواصفات الحيوان المفترس الذي أحدث إصابة المدعو محمد إبراهيم عبدالفتاح أحمد؟

ج: هو نمر أنثى ولونها أبيض وفصيلتها بنغالي وأسمها بوكا .

س: ملك من ذلك الحيوان أنف البيان ؟

ج: هو ملكي .

س: ما هي كيفية حدوث إصابة المصاب محمد إبراهيم عبدالفتاح أحمد تحديدا؟

ج: أثناء قيامي بأداء العرض أو الشو داخل القفص الحديدي ومعي حيوانات مفترسة عبارة عن أربعة نمور وأسد وأثناء ذلك قام العامل مساعد مدرب الأسود المصاب محمد عبدالفتاح أحمد بمد إيده من بين حديد القفص الحديدي، وكان بيخط على الكرسي اللي هتقعد عليه النمرة بوكا وفجأة هجمت على أيده الشمال وعوره.

س: ما هو سبب إفتراس ذلك الحيوان النمر ليد المصاب سالف الذكر تحديدا؟

ج: ده أمر وارد الحدوث في الشغلانه بتاعتنا وأنا محذرة كل العمال اللي شغالين معايا في السيرك بالتعامل بحرص شديد مع الحيوانات المفترسة، وبالخصوص أثناء العروض، لأن الحيوانات دي في الوقت دة بتعتبر أي حد بيدخل أيده القفص أنه دخيل عليها، وبتحاول تدافع عن نفسها، وأنا محذرة كل العمال اللي في السيرك إنهم يعملوا كده.

س: هل يرافقك شخص داخل ذلك القفص الحديدي رفقة تلك الحيوانات المفترسة؟

ج: لا أنا بكون لوحدي معاهم وبيكون برا القفص العمال، وبعيد عن القفص يكون الجمهور.

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