جمعية ساسيم تمنح الشاعر نادر عبد الله العضوية الدائمة وتكرمه كأحد أبرز صناع الموسيقى

تصدّر اسم الشاعر نادر عبد الله قائمة المُكرّمين من جمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى الفرنسية "سَاسيم – SACEM"، وذلك خلال احتفالية كبرى أُقيمت في العاصمة باريس، بحضور نخبة من روّاد صناعة الموسيقى حول العالم.

الشاعر نادر عبد الله



وأصدرت جمعية المؤلفين والملحنين كتابًا توثيقيًا يتضمن أسماء المُكرّمين في مختلف الفئات، حيث جاء نادر عبد الله في مقدّمة الشخصيات المُحتفى بها، وقد مُنِح "العضوية الدائمة"، وهي أرفع وسام تمنحه "ساسِم"، إلى جانب "العضوية الكاملة" بصفته شاعرًا وملحنًا، تكريمًا لإسهاماته الثرية في تطوير الأغنية العربية.



ويُعد نادر عبد الله من أكثر الشعراء تأثيرًا وإنتاجًا في الساحة الغنائية العربية، إذ كتب أكثر من 500 أغنية، تعاون فيها مع قرابة 170 فنانًا من مصر ومختلف أنحاء العالم العربي.

أما على صعيد التلحين، فقد وضع ألحانًا ناجحة شارك بها أبرز نجوم الطرب، من بينهم أغنية "رُحتله" لإليسا، وأغنية "ملهمته الوحيدة" لأصالة و"أولى ابتدائى" لتامر عاشور، و"بطلت أخاف" لشيماء سعيد، و"إحنا وبختنا" للطيفة و"احتمال وارد" لسميرة سعيد.



ووفقًا للوائح الترقية داخل جمعية "سَاسِم"، فإن العضوية الدائمة تتيح لحاملها بعد مرور عام، حق الترشّح لعضوية مجلس الإدارة، ما يفتح أمام نادر عبد الله آفاقًا جديدة على المستويين الفني والمؤسسي داخل واحدة من أعرق المؤسسات الموسيقية العالمية.

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