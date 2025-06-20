طاهر محمد يبدأ برنامجه العلاجي للتعافي من الإصابة

بدأ طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، بشد في منشأ العضلة الأمامية، ويغيب على إثرها عن مباريات الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

وخضع طاهر لتدريبات علاجية في الجيم بفندق إقامة بعثة الأهلي في مدينة نيوجيرسي الأمريكية.

ويغيب طاهر محمد طاهر عن مواجهة الأهلي أمام بورتو البرتغالي، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وكان الأهلي قد خاض مواجهتين في بطولة كأس العالم للأندية، أمام إنتر ميامي الأمريكي، ثم بالميراس البرازيلي.

ويختتم الفريق مبارياته في المجموعة بمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ضمن مونديال الأندية.

ويختتم الفريق مبارياته في المجموعة بمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ضمن مونديال الأندية.

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الأندية.

مباراة الأهلي وبالميراس

وخسر الأهلي أمس أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد ميت لايف.

سجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59.

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