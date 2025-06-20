حميد الشاعري ضمن قائمة تريند يوتيوب خلال 48 ساعة من طرح أغنية " ده بجد"

حقق المطرب حميد الشاعري نجاحًا كبيرًا بأغنيته الجديدة "ده بجد"، والتي دخلت في قائمة تريند موقع يوتيوب في مصر خلال 48 ساعة فقط من طرحها، محققة نسب مشاهدة وتفاعلًا واسعًا من الجمهور عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

اغنية ده بجد

وتُعد الأغنية بداية جديدة لتعاون حميد الشاعري مع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، بعد فترة من الغياب، حيث حملت عودة قوية وحنينًا واضحًا إلى أجواء أغاني التسعينيات.

و اغنية "ده بجد" تأتي من كلمات الشاعر السيد علي، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع مؤمن ياسر، بينما تولى حميد الشاعري بنفسه مهمة الإشراف الفني والميكس والماستر.

وتقول كلمات الأغنية:

ده بجد... ولا بيتهيألي... أشوفك هنا قدامي

معقول... يتحقق اللي في بالي ده انت... ولا صورة في خيالي

طب كنت فين واراضيك فين... ده أنا كنت عايش بدور عليك

بسأل كمان في كل مكان... لو حد شافك ياخدني ليك

معقول أنا وإنت نرجع لبعض خلاص... والأحلى إن أنا وإنت بنفس الإحساس

حتى الملامح هي هي يا ناس... ولا كبرنا ولا اتأثرنا بالأيام

حميد الشاعري في حفل افتتاح المسرح الروماني بمارينا

وفي سياق نشاطه الفني، يستعد حميد الشاعري لإحياء حفل افتتاح المسرح الروماني بمدينة مارينا، والمقرر إقامته يوم 11 يوليو 2025، تحت شعار "اختارنا لك"، ضمن فعاليات مهرجان المسرح الروماني لصيف 2025.

ويشاركه في الحفل نخبة من نجوم جيله الذين ساهموا في تشكيل وجدان الجمهور خلال فترة التسعينيات، من بينهم هشام عباس، محمد فؤاد، وإيهاب توفيق.

أول كليب بتقنية الذكاء الاصطناعي

وكان حميد الشاعري قد شوق جمهوره مؤخرًا بطرح تيزر الأغنية على منصاته الرسمية، والذي لاقى تفاعلًا واسعًا، خاصة مع إعلان طرح الكليب الكامل باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) لأول مرة في مسيرته..

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