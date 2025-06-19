الخميس 19 يونيو 2025
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حوادث

إصابة شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالهرم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بـمنطقة الهرم وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

حادث الهرم اليوم 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقل رجال مرور الجيزة لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب للطريق بمنطقة الهرم صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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