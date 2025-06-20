الجمعة 20 يونيو 2025
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حوادث

رمتهم في البلاعة، النيابة تستمع لأقوال خادمة متهمة بسرقة ساعات ذهبية في أكتوبر

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

تجري نيابة أكتوبر تحقيقات موسعة في اتهام خادمة أجنبية بسرقة ساعات روليكس باهظة من منزل مخدوميها بمدينة 6 أكتوبر.

 

وعلي الجانب الآخر، اتهمت الخادمة الأسرة صاحبة المنزل بسحلها وضربها، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتوقيع الكشف الطبي على الخادمة لبيان ما بها من إصابات.

 

واعترفت الخادمة بارتكاب الجريمة، وأنها تخلصت من المسروقات بإلقائها داخل بالوعة بدورة المياه، كما اتهمت زوجة مالك الفيلا و3 من أبنائه بالتعدي عليها بالضرب، مما أسفر عن إصابتها في الوجه والرقبة والصدر.

 

سرقة ساعات ذهبية في أكتوبر 

 

تلقى المقدم محمد راغب، رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغ من محام وكيلا عن أحد الأشخاص، يفيد فيه بقيام خادمة أجنبية الجنسية، بسرقة 3 ساعات ذهبية من داخل الفيلا الخاصة بموكله.


عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الخادمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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نيابة أكتوبر اكتوبر 6 أكتوبر قسم شرطة أول أكتوبر الجيزة

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