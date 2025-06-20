الجمعة 20 يونيو 2025
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رياضة

مدرب الترجي يتحدث عن المشاركة في كأس العالم للأندية

الترجي
الترجي

مونديال الأندية، تحدث ماهر الكنزاري المدير الفني لنادي الترجي الرياضي التونسي عن المشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ماهر الكنزاري، المدير الفني للترجي التونسي: ‎كأس العالم للأندية فرصة كبيرة للاعبين والجهاز الفني من أجل الاحتكاك بالأندية الكبيرة.

 أضاف: نحن نعلم بأننا لن نحقق الانتصارات في كل المباريات، ومهما كانت النتائج نريد أن نحقق الاستفادة.

ويتواجد الترجي في المجموعة الرابعة التي تضم كلًا من فلامينجو، تشيلسي، ولوس أنجلوس.

موعد مباراة الترجي ولوس أنجلوس في كأس العالم للأندية

مباراة الترجي ولوس أنجلوس الأمريكي تنطلق يوم السبت المقبل في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة والسعودية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 14 يونيو الحالي و13 يوليو المقبل.

الترجي يخسر من فلامنجو 

 تلقى فريق الترجي التونسي الخسارة في مباراته الأولى فجر الثلاثاء الماضي في بطولة كأس العالم للأندية، نسخة 2025 المُقامة حاليًا في أمريكا، ضد  فلامنجو البرازيلي 2-0.

واحتضن ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد" مباراة الترجي ضد فلامنجو في إطار منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات مونديال الأندية، المجموعة الرابعة.

جدول مباريات الترجي في كأس العالم للأندية 2025

واستهل الترجي مشواره في مونديال الأندية 2025 بمواجهة فلامنجو، بعد ذلك يلتقي الترجي مع لوس أنجلوس في الجولة الثانية من دور المجموعات، يوم 21 يونيو.، ثم يختتم الفريق التونسي مشواره بمواجهة تشيلسي في الجولة الثالثة يوم 25 يونيو.

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