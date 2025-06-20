الجمعة 20 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

حلقة استثنائية لـ عمرو أديب على شاشات MBCMASR الليلة

عمرو اديب،فيتو
عمرو اديب،فيتو

أعلنت شبكة قنوات ام بي سي عن عرض حلقة جديدة، اليوم الجمعة، من برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامى عمرو أديب على #MBCMASR، ليتم بث الحلقة فى موعد مختلف عن مواعيد إذاعتها أسبوعيا.

حيث تبث حلقة عمرو أديب الليلة فى تمام الساعة ١٠.٣٠ مساء بشكل استثنائي.

فى سياق آخر.. هنأ الإعلامي عمرو أديب المستشار تركي آل الشيخ على تعيينه رئيسا لاتحاد الملاكمة بالمملكة العربية السعودية.

وكتب عمرو أديب في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس: “ألف مبروك أكيد بعد هذا التواجد القوي على ساحة الملاكمة العالمية، واسم المملكة الذي أصبح عنوانا واضحا للتميز فى المباريات، تستحق هذا المنصب من أجل تطوير هذه الرياضة عالميا وإقليميا”.

 

أضاف عمرو أديب: اسم تركي آل الشيخ الآن معروف بحق لكل صناع هذه الرياضة من أصغر لاعب إلى تايكونات الحلبة.. فى لندن فى لوس انجيلوس في نيويورك اسم المملكة معروف ومؤثر. 

 

عودة إلى الأمجاد 

وتابع  لقد حضرت هذه المسيرة منذ بدايتها وفى أقل من عام ونصف لا أحد  يستطيع تخطى الاسم أو الكيان، من رياضة كانت تعانى إلى عودة للأمجاد.. ما حققته واضح ومثبت ولا يحتاج إلى مجاملة أو كلمات منى..  الأمير محمد بن سلمان يجيد بالفعل اختيار الشخص المناسب في المكان الذي يرفع اسم المملكة عاليا دائما.

كان المستشار تركي آل الشيخ أعلن مؤخرًا في تغريدة له عبر حسابه على إكس، عن تعيينه رئيسا لاتحاد الملاكمة بالمملكة العربية السعودية.

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الأعلامي عمرو أديب المستشار تركي ال الشيخ المملكة العربية السعودية عمرو أديب

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