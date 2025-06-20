الجمعة 20 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

ندوة توعوية عن الطاقة النووية والإشعاعات في مكتبة مصر العامة الأحد

مكتبة مصر العامة،فيتو
مكتبة مصر العامة،فيتو

 تنظم مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، في الثانية عشر ظهر الأحد المقبل الموافق 22 يونيو 2025، ندوة تثقيفية مهمة بالتعاون مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تحت عنوان: "النووي وتأثير الإشعاعات"، بقاعة الندوات بالدور الثالث بمقر المكتبة في الجيزة.

  الطاقة النووية والإشعاعات 


تأتي الندوة  للإجابة عن تساؤلات حول استخدامات الطاقة النووية ومخاطر الإشعاعات، وتسعى الندوة إلى تبسيط المفاهيم العلمية وشرح المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية.

ويشارك في اللقاء نخبة من المتخصصين من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، من بينهم: د. ماهيتاب المناوي، رئيس إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بالهيئة رامي عفيفي، كبير أخصائي التواصل الاستراتيجي والتعاون الدولي، محمود جودة، كبير أخصائي العلاقات العامة ورئيس تحرير مجلة الهيئة.
وسيتناول اللقاء التعريف بأساسيات الطاقة النووية، وأنواع الإشعاعات، ومدى تأثيرها على الإنسان والبيئة، فضلًا عن الإجراءات التي تتخذها الدولة للرقابة والوقاية في هذا المجال، بالإضافة إلى الرد على أسئلة الحضور في حوار مفتوح ومباشر.
الندوة مفتوحة أمام الجمهور، والدعوة عامة ومجانية، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لصيف 2025. 

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