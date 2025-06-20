الجمعة 20 يونيو 2025
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سياسة

‏حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة

حزب الجبهة الوطنية،
حزب الجبهة الوطنية، فيتو

أعلن حزب الجبهة الوطنية عن تشكيل أمانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة، برئاسة اللواء أحمد ضيف صقر، وذلك في خطوة تعكس استعداد الحزب للتعامل الفعال مع التحديات الوطنية والمجتمعية.

 

التعامل مع الأزمات الطارئة

 

ويأتي تشكيل الأمانة في إطار استراتيجية الحزب لتعزيز قدراته على التعامل مع الأزمات الطارئة والاستجابة السريعة للتحديات التي تواجه المواطنين، بما يواكب جهود الدولة في هذا المجال.

وضم التشكيل عددًا من الأسماء ذات الكفاءة والخبرة، على النحو التالي:
الأمناء المساعدون:
•عمرو سليمان
•عياد راغب
•صلاح الجنيدي
أعضاء الأمانة المركزية:
•خالد سعداوي
•محمد النوبي
•كامل أبو زهرة
•السيد عاشور
•أحمد زلط
•محمد شلبي
•مصطفى محمد
•أحمد الدميري
•مصطفى الشريف
•أشرف ربيع
•زينب عبد الناصر
•محمود نور الدين

وأكد الحزب أن الأمانة ستضطلع بمهام تنسيقية وميدانية تشمل إعداد خطط الطوارئ، ورصد المؤشرات المجتمعية، والتدخل في الأزمات المحلية والقطاعية، مع تعزيز التعاون مع الجهات التنفيذية والمجتمعية لتحقيق استجابات سريعة وفعالة.

ويأتي تشكيل الأمانة الجديدة ضمن خطة الحزب لرفع جاهزيته التنظيمية وتفعيل دوره الوطني في دعم استقرار المجتمع وخدمة المواطن.

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