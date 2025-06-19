الخميس 19 يونيو 2025
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سياسة

حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة الإسكان المركزية

الجبهة الوطنية، فيتو
الجبهة الوطنية، فيتو

أعلن حزب الجبهة الوطنية تشكيل أمانة الإسكان المركزية، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، الذي يتمتع بخبرة واسعة في قطاع التطوير العقاري والإسكان، بما يعكس توجه الحزب نحو تعزيز دوره في ملفات التنمية العمرانية والسكن اللائق، وذلك في إطار استكمال الهيكل التنظيمي للحزب.

الكفاءات المتخصصة والخبرات 

وضم التشكيل الجديد عددًا من الكفاءات المتخصصة والخبرات المتنوعة في مجالات التخطيط العمراني والهندسة والبنية التحتية، حيث شمل:

الأمناء المساعدين:
• المهندس طارق الجمال
• المهندس حسن درويش
• المهندس إيهاب عطا الله
• المهندسة نور المرشدي

أعضاء الأمانة المركزية:
• المهندسة مروة سيبوبة
• المهندس حسن الشوربجي
• المهندس محمد علام
• المهندس عبد الخالق إبراهيم
• المهندس باهر أيوب
• المهندسة غادة حسن
• المهندس محمد طارق
• المهندسة ولاء نور
• المهندس إيهاب إسماعيل
• المهندس مدحت الشاذلي
• المهندس أيمن عامر
• المهندس عبد الله عثمان
• المهندس أيمن عبد الحميد
• المهندس حامد العابديني
• المهندس عارف عطية

أمانة الإسكان المركزية بحزب الجبهة الوطنية 
أمانة الإسكان المركزية بحزب الجبهة الوطنية 

وأكد الحزب أن تشكيل الأمانة يأتي في إطار خطة شاملة لتفعيل دور الحزب في تقديم رؤى واقعية ومقترحات تشريعية تسهم في حل أزمات السكن وتطوير السياسات العمرانية، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.

كما شدد الحزب على أهمية تكامل العمل بين أمانة الإسكان وباقي الأمانات النوعية، لضمان معالجة القضايا السكانية ضمن رؤية متكاملة تأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي والاقتصادي.

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التخطيط العمراني الامانة المركزية المهندس طارق الجمال حزب الجبهة الوطنية قطاع التطوير العقاري قضايا السكان

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