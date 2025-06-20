حملات تفتيشية مفاجئة على المساجد في سوهاج (صور)

كلف الدكتور محمد أبو سِعدة، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، الشيخ شحاتة محمد شحاتة، مدير إدارة الإدارات بالمديرية بجولة تفتيشية مفاجئة على عدد من المساجد التابعة للمديرية، بالإدارات المختلفة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وحرصًا على ضبط سير العمل الدعوي والإداري داخل المساجد.

ضبط سير العمل الدعوي والإداري داخل المساجد

انتظام العاملين بها من الأئمة والعمال بالمساجد

وتفقد مدير الادارة البعض من المساجد وانتظام العاملين بها من الأئمة والعمال، فضلًا عن متابعة الالتزام بالضوابط والتعليمات الوزارية في أداء الشعائر وخطبة الجمعة والدروس الدينية، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير تم رصده، والتنبيه على ضرورة الالتزام بالانضباط المهني والارتقاء بمستوى الأداء الدعوي.

الجولات ستستمر بشكل دوري ومفاجئ على مساجد

وأكد مدير إدارة الإدارات خلال جولته أن هذه الجولات ستستمر بشكل دوري ومفاجئ تنفيذًا لتوجيهات وكيل الوزارة، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحقيق رسالة الأوقاف في خدمة بيوت الله وتقديم النموذج المشرف للإمام والداعية والعاملين بالمسجد.

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