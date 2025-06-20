الجمعة 20 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملات تفتيشية مفاجئة على المساجد في سوهاج (صور)

تفتيش مفاجئة على
تفتيش مفاجئة على عدد من مساجد سوهاج

كلف الدكتور محمد أبو سِعدة، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، الشيخ شحاتة محمد شحاتة، مدير إدارة الإدارات بالمديرية بجولة تفتيشية مفاجئة على عدد من المساجد التابعة للمديرية، بالإدارات المختلفة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وحرصًا على ضبط سير العمل الدعوي والإداري داخل المساجد.

 

 ضبط سير العمل الدعوي والإداري داخل المساجد 

 

انتظام العاملين بها من الأئمة والعمال بالمساجد

 

وتفقد مدير الادارة البعض من  المساجد وانتظام العاملين بها من الأئمة والعمال، فضلًا عن متابعة الالتزام بالضوابط والتعليمات الوزارية في أداء الشعائر وخطبة الجمعة والدروس الدينية، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير تم رصده، والتنبيه على ضرورة الالتزام بالانضباط المهني والارتقاء بمستوى الأداء الدعوي.

 

 الجولات ستستمر بشكل دوري ومفاجئ على مساجد

 

وأكد مدير إدارة الإدارات خلال جولته أن هذه الجولات ستستمر بشكل دوري ومفاجئ تنفيذًا لتوجيهات وكيل الوزارة، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحقيق رسالة الأوقاف في خدمة بيوت الله وتقديم النموذج المشرف للإمام والداعية والعاملين بالمسجد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتخاذ الاجراءات اللازمة الادارات المختلفة العمل الدعوي المتابعة الميدانية المستمرة زارة الاوقاف رفع كفاءة

مواد متعلقة

أنت أقوى من المخدرات، ندوة توعوية بمديرية الزراعة في سوهاج

رصف طريق "الشوش - بلصفورة" بطول 5 كم وبتكلفة 15 مليون جنيه في سوهاج

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لكبار رجال الدولة

لله ما أعطى ولله ما أخذ، أول تعليق من أحمد سعد بعد تعرضه لحادث بسيارته الحديثة

سعر طن الأرز الشعير العريض يسجل 17.700 ألف جنيه اليوم الجمعة

محافظة القاهرة: حالة وفاة و3 ناجين من عقارَي حدائق القبة المنهارين

مسئول إيراني رفيع المستوى: تصفير تخصيب اليورانيوم مرفوض قطعا

انهيار عقارين وتصدع ثالث بحدائق القبة، والإسعاف يدفع بـ 8 سيارات (فيديو وصور)

صراخ وبكاء، انهيار أهالي ضحايا عقاري حدائق القبة المنهارين (فيديو)

الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية بضغط من تراجع احتمالات خفض الفائدة الأمريكية

خدمات

المزيد

لأصحاب المشروعات، كيف تحصل على إعفاء ضريبي قانوني؟

سعر طن الأرز الشعير العريض يسجل 17.700 ألف جنيه اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار السكر اليوم الجمعة 20-6-2025 بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 20-6-2025

المزيد

انفوجراف

أعلى 10 محافظات من حيث عدد السكان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر.. "أم كلثوم"، حفيدة الإمام الحسين، تُوفي أبناؤها كلهم في حياتها

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالوقوع في مشكلة

تفسير حلم الكنز في المنام وعلاقته بالرزق الوفير والمال الكثير

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
إعلام إيراني يعلن بدء هجوم صاروخي جديد ضد الاحتلال الإسرائيلي