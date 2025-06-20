الجمعة 20 يونيو 2025
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محافظات

انطلاق القافلة الدعوية للأئمة من مسجد الرضوان بمدينة سوهاج

انطلاق القافلة الدعوية
انطلاق القافلة الدعوية للأئمة من مسجد الرضوان بمدينة سوهاج

 شهد الدكتور محمد أبو سِعدة، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، اليوم انطلاق القافلة الدعوية للأئمة من مسجد الرضوان  بمدينة سوهاج في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الدينية بمساجد.

 

 

وكيل الوزارة نقل رسالة الإسلام السمحة، مؤكدًا دعم المديرية الكامل لهذه الجهود الدعوية 

وقد ألقى وكيل الوزارة كلمة أوضح فيها أهمية هذه القوافل في الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، ونقل رسالة الإسلام السمحة، مؤكدًا دعم المديرية الكامل لهذه الجهود الدعوية التي تسهم في بناء الإنسان وتحقيق الأمن الفكري.

 

قافلة ضمن خطة شاملة لتغطية أكبر عدد ممكن من المناطق

 

وتنطلق القافلة إلى عدد من المساجد والمراكز الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني، ضمن خطة شاملة لتغطية أكبر عدد ممكن من المناطق داخل المحافظة خلال الفترة المقبلة.

 

تعزيز دور الدعاة في نشر الوعي الديني والتثقيف المجتمعي

 

وتأتي هذه القافلة في ضوء توجيهات  الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، بتكثيف العمل الدعوي الميداني وتعزيز دور الدعاة في نشر الوعي الديني والتثقيف المجتمعي، حيث تضم القافلة نخبة من الأئمة المتميزين، وتتناول موضوعات تمس واقع المجتمع وتساهم في تعزيز القيم الأخلاقية والانتماء الوطني.

 

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