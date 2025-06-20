الأهالي يساندون رجال الأمن في توصيل المياه للعالقين داخل العقارات المنهارة بحدائق القبة (فيديو)

في مشهد يعكس روح التعاون والتكاتف الشعبي، ساعد عدد من أهالي حي حدائق القبة رجال الأمن في توصيل زجاجات المياه إلى السكان الذين لا يزالون عالقين داخل بعض العقارات المجاورة لموقع الانهيار، ولم يتمكنوا من الخروج بعد.

ورصدت "فيتو" جهود الأهالي في مد أنابيب وخراطيم المياه من الشوارع الجانبية إلى داخل العقارات المتضررة، إضافة إلى نقل زجاجات المياه يدويًا عبر ممرات ضيقة، وسط تواجد أمني مكثف يحرص على تأمين التحركات وتنظيم دخول وخروج الأفراد.

ويأتي ذلك في ظل استمرار عمليات الإخلاء والإنقاذ التي تقوم بها قوات الحماية المدنية، بعد انهيار 3 عقارات وتصدع آخر، صباح اليوم، وتصدع ثالث، مما استدعى إخلاء المباني المجاورة بشكل فوري كإجراء احترازي.

وأشاد سكان المنطقة بتعاون الأجهزة الأمنية معهم وتسهيلها سبل الدعم للعائلات المتضررة، مؤكدين أن الموقف الإنساني يستوجب تضافر كل الجهود لحين انتهاء الأزمة بشكل كامل.

انهيار 3 عقارات في حدائق القبة

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار عقارين كليا وانهيار الثالث جزئيا وتصدع الرابع في منطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة.

وأجلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، سكان العقارات المجاورة لعقارات حدائق القبة المنهارة تحسبا لأي طارئ.

وقامت الأجهزة المعنية بفصل الكهرباء عن المنطقة، فيما تكافح قوات الحماية المدنية لرفع الأنقاض وحصر الخسائر البشرية والمادية.

ويقوم رجال المباحث حاليًا بسماع أقوال الشهود، وجمع التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العقارات المنهارة، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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