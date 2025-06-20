وادي دجلة يضم لاعب الأهلي السابق رسميا

أعلن نادي وادي دجلة عن التعاقد مع لاعب النادي الأهلي السابق بعد عودة النادي من جديد للدوري المصري الممتاز.

وادي دجلة يضم هشام محمد

وأعلن دجلة ضم هشام محمد لاعب وسط الأهلي والإسماعيلي ومصر المقاصة سابقا في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الدراويش.

وكتب دجلة عبر حسابه بموقع فيس بوك: يسعدنا الإعلان عن انضمام اللاعب هشام محمد إلى فريقنا.. نتمنى له التوفيق في مشواره الجديد مع الفريق.



وقال ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc: "وادي دجلة مش عاوز يكسب بطولة، احنا عاوزين نصنع لاعبين".

وادي دجلة، فيتو

منح الشباب الاحتراف في سن مبكرة

وتابع ماجد سامي: "في مشروعنا نسعى لمنح الشباب فرصة للعب في الفريق الأول لوادي دجلة، بالإضافة إلى منهم فرصة الاحتراف في السن القانوني للاحتراف (18 عامًا)، كما نسعى لمساعدتهم بالتواصل مع المنتخب إن كان هناك فرصة وعلاقة طيبية مع المسؤولين".

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