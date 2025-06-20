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حبس طالبة ثانوي أنهت حياة شقيقها وشوهت جسده في الدقهلية

حبس متهمة، فيتو
حبس متهمة، فيتو

 قررت نيابة دكرنس بمحافظة الدقهلية، حبس طالبة في الصف الثاني الثانوي الأزهري تعاني من مرض نفسي بإنهاء حياة شقيقها الطفل وتشويه جسده.

 

حبس طالبة أنها حياة شقيقها وشوهدت جسده في الدقهلية 

 وكانت شهدت قرية ميت النحال مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، جريمة بشعة بعدما أقدمت قاصر “طالبة  في الصف الثاني الثانوي” الأزهري تعاني من مرض نفسي بإنهاء حياة شقيقها الطفل وتشويه جسده ونزع عضوه وتمكنت قوة من ضباط المباحث من ضبطها وإيداع جثمان الطفل مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

 

البداية كانت بتلقي اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطار من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من بعض الأهالي بقرية ميت النحال بقيام طالبة بالتخلص من شقيقها الطفل.

 

نزعت عضوه الذكري بموسم حاد 

 على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس بقيادة الرائد عمار الجداوي، رئيس المباحث وسيارة الإسعاف وبالفحص تبين قيام طالبة تدعى "ريهام.ر.ا، 17 عاما" طالبة بالصف الثاني الثانوي بتشويه جسد شقيقها الطفل "نور"  عمر  4 سنوات باستخدام موس حاد وأنهت حياته.

الفتاه تعاني من مرض نفسي 
وبسؤال الأسرة أكدوا معاناة نجلتهم القاصر من مرض نفسي وإقدامها على ارتكاب الواقعة تحت تأثير المرض واستخدامها آلة حادة.

 

ضبط المتهمة وأهزت ببعض العبارات الغير مفهومة.

بتقنين الإجراءات واتخاذ التدابير تمكنت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة دكرنس من ضبط الطالبة المتهمة واقتيادها إلى مركز الشرطة وبمواجهتهما هزت بعض العبارات الغير مفهومة.
 

جرى نقل جثمان الطفل مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بإنتداب الطبيب الشرعي للتشريح الجثمان وحبس الفتاة ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

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التحقيقات الطبيب الشرعي الصف الثاني الثانوي المباحث الجنائية جريمة بشعة مستشفي المنصورة الدولي

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