الجمعة 20 يونيو 2025
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حوادث

إخلاء المباني المجاورة للعقارين المنهارين بحدائق القبة

عقارا حدائق القبة
عقارا حدائق القبة المنهاران

أخلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، العقارات المجاورة لعقارين منهارين وآخر منهار جزئيا بمنطقة حدائق القبة تحسبا لأي طارئ.

وقامت الأجهزة المعنية بفصل الكهرباء عن المنطقة، فيما تكافح قوات الحماية المدنية لرفع الأنقاض وحصر الخسائر البشرية والمادية.

انهيار عقارات في حدائق القبة

وكانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار عقارين مكونين من 4 طوابق لكل منهما بمنطقة حدائق القبة في القاهرة وانهيار آخر جزئيا، وعلى الفور انتقلت  قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين انهيار عقارين بالكامل وآخر جزئيًا، وجار  إجلاء سكان العقار الثالث.

ويقوم رجال المباحث حاليًا بسماع أقوال الشهود، وجمع التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العقارين المنهارين، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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