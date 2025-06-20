الجمعة 20 يونيو 2025
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حوادث

انهيار عقارين وتصدع الثالث بحدائق القبة، والإسعاف يدفع بـ 8 سيارات

انهيار عقار مكون
انهيار عقار مكون من 4 طوابق في حدائق القبة

شهدت منطقة حدائق القبة بالقاهرة، اليوم، واقعة مأساوية بعد انهيار عقارين مكونين من 4 طوابق، وتعرض عقار ثالث لتصدعات جزئية، مما استدعى تدخلًا عاجلًا من قوات الحماية المدنية.

إنقاذ السكان وإخلاء العقارات

على الفور، هرعت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، واستخدمت السلالم الهيدروليكية لإجلاء السكان من العقار الثالث المتصدع، حرصًا على سلامتهم، وسط حالة من الذعر بين الأهالي.

بلاغ وتحرك أمني واسع

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار مبانٍ بمنطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن، وتبين من الفحص الأولي انهيار عقارين بالكامل، وتعرض عقار ثالث لتشققات خطيرة.

كما تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، تحسبًا لوجود مصابين أو حالات إنقاذ.

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تحريات وفحص فني للوقوف على الأسباب

وتباشر الأجهزة الأمنية حاليًا أعمال التحري وجمع المعلومات، حيث يقوم رجال المباحث بسماع أقوال شهود العيان، إضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة في محيط العقارات المنهارة للوقوف على ملابسات الواقعة.

كما يُجري المختصون فحصًا فنيًا لتحديد أسباب الانهيار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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