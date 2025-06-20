الجمعة 20 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

620 للتحدث في المحمول، تحرير 47417 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الحملات المرورية
الحملات المرورية

 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

 

مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق

 وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 47417 مخالفة مرورية متنوعة  من بينها 968 مخالفة السير بدون تراخيص، 20 دراجة نارية مخالفة،34762 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 8 مخالفات موقف عشوائى، 620 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 15 مخالفة شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 16 مليون جنيه

حملة للتبرع بالدم في مديرية أمن الأقصر

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التحدث في الهاتف المحمول التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة الادارة العامة للمرور استراتيجية وزارة الداخلية أجهزة وزارة الداخلية ضبط المخالفات المرورية مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول

مواد متعلقة

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 16 مليون جنيه

حملة للتبرع بالدم في مديرية أمن الأقصر

ضبط متهم بالترويج لتسريب امتحانات الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية

تحرير 870 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 45 سيارة ودراجة نارية متروكة

الداخلية: استمرار فعاليات مبادرة "كلنا واحد" بتخفيضات 40% ومشاركة 3846 منفذًا

حالة المرور اليوم بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على "المذيع الفرفوش" بتهمة التحريض على الرذيلة (فيديو)

الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة عين شمس، وعربة مأكولات السبب

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لكبار رجال الدولة

الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية بضغط من تراجع احتمالات خفض الفائدة الأمريكية

انهيار عقارين وتصدع الثالث بحدائق القبة، والإسعاف يدفع بـ 8 سيارات

يتصدرهم محمد صلاح، قائمة المرشحين للأفضل فى الدوري الإنجليزي

بث مباشر لـ نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب

موعد مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي في مونديال الأندية

خوفا من إيران، الولايات المتحدة تعيد تمركز طائراتها بالشرق الأوسط

التصعيد الإسرائيلي في المنطقة يتصدر مباحثات السيسي مع قادة فرنسا وتركيا وقبرص

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 20-6-2025

سعر جرام الذهب ببداية تعاملات اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة 20-6-2025

كم يبلغ سعر طن الأرز بالسوق المحلي اليوم الخميس 19/6/2025؟

المزيد

انفوجراف

قبل امتحان العربي.. تعليمات عاجلة وحاسمة من وزير التعليم بشأن الثانوية العامة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالوقوع في مشكلة

تفسير حلم الكنز في المنام وعلاقته بالرزق الوفير والمال الكثير

آل البيت النبوي في مصر.. القاسم الطيب، ضريحه مهدد بالانهيار بعد اندثار مراقد 8 من أبناء الصحابة

المزيد
الجريدة الرسمية