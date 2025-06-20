620 للتحدث في المحمول، تحرير 47417 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق

وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 47417 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 968 مخالفة السير بدون تراخيص، 20 دراجة نارية مخالفة،34762 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 8 مخالفات موقف عشوائى، 620 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 15 مخالفة شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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