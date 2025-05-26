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رياضة

الشباب يتقدم على الفيحاء بهدف في الشوط الأول من الدوري السعودي

الشباب السعودي، فيتو
الشباب السعودي، فيتو

تقدم فريق الشباب علي نظيره الفيحاء بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين الفريقين على  ملعب المدينة الرياضية ضمن مباريات الجولة الـ 34 والأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الحالي.

الشباب والفيحاء 

أحرز هدف الشباب حيكاومو في الدقيقة 9.

 نتيجة مباراة الفيحاء ضد الشباب لن تؤثر على مراكز الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين مع ختام النسخة الحالية.  

الفيحاء يدخل مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد ابتعاده عن شبح الهبوط في دوري روشن عقب تغلبه في الجولة الماضية على الأخدود بعد تغلبه في الجولة الماضية على الأخدود بثنائية نظيفة وفي الوقت نفسه فإن الشباب ضمن إنهاء الموسم في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي.  

وتعرض الشباب في آخر ظهور له للخسارة أمام الاتحاد بنتيجة 2-3 في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الماضية من بطولة دوري روشن. 

 وحقق الشباب في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين في الدور الأول الفوز على الفيحاء بنتيجة 2-1.   

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