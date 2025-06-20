الجمعة 20 يونيو 2025
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رياضة

يتصدرهم محمد صلاح، قائمة المرشحين للأفضل فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلنت رابطة المحترفين الإنجليزية، اليوم الجمعة، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، عن الموسم المنصرم 2025 /2026.

 

المرشحون لجائزة الأفضل في البريميرليج
وضمت قائمة المرشحين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم المنصرم 6 لاعبين، حيث جاء ثنائي ليفربول محمد صلاح وماك أليستر على رأس قائمة المرشحين.

بينما تواجد ألكسندر إيزاك مهاجم فريق نيوكاسل يونايتد أيضًا ضمن المرشحين، كما ضمت القائمة ديكلان رايس لاعب وسط فريق أرسنال.

ورغم الموسم السئ الذي قدمه فريق مانشستر يونايتد، إلا أن القائمة ضمت قائد الفريق برونو فيرنانديز، وأيضًا تواجد كول بالمر صانع ألعاب فريق تشيلسي.

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الدوري الانجليزي محمد صلاح ليفربول

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