حبس المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة في مصر القديمة

أدلى 3 عاطلين بـ إعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة عقب ضبطهم من قبل مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف، باستخدام دراجة نارية بدون لوحات معدنية.



وأقر المتهمون خلال التحقيقات، بارتكاب 4 وقائع بنفس الأسلوب، وتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، بينما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط الدراجة المستخدمة والمسروقات بإرشادهم.

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