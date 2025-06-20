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رياضة

موعد مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي في مونديال الأندية

الأهلي
الأهلي

 يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة مهمة فى ختام مشواره بالمجموعة الأولى بكأس العالم للأندية، وذلك عند مواجهة بورتو البرتغالي.

 

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

 وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الاندية.

 

مباراة الأهلي وبالميراس

وخسر الاهلي أمس أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد ميت لايف.

 سجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59.

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الأهلي بورتو البرتغالي كأس العالم للأندية

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