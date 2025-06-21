مجلس الشيوخ يناقش آليات مكافحة التنمر والتحرش بالمدارس الأحد المقبل

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عدد من طلبات المناقشة المتعلقة بغرس القيم ومكافحة ظواهر العنف والتنمر والتحرش بالمدارس.

مكافحة ظواهر التنمر والعنف

حيث يناقش المجلس طلب مناقشة مقدم من النائبة رائد مصطفى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعميق وغرس القيم الأخلاقية والإنسانية ومكافحة ظواهر التنمر والعنف لدى طلاب المدارس.

مناقشة دور المدارس في توعية الطلاب

كما يتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائبة ريهام عفيفي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان الدور التوعوي المقدم منها لتنمية مهارات الأطفال وطلاب المدارس في مواجهة ظاهرة التحرش سواء اللفظي أو الجسدي بكافة صوره.

جهود الدولة في مواجهة ظاهرة التنمر

كما يناقش مجلس الشيوخ، طلب النائبة عائشة هاشم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن ما تقوم به الدولة نحو مكافحة ظاهرة التنمر.

النهوض بكليات التربية في مصر

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ بجلسته العامة يوم الإثنين، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الدراسة المقدمة من النائبتين هبه شاروبيم، ورشا مهدي، بشأن كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول.

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