السبت 21 يونيو 2025
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انفوجراف

بعد لفت الأنظار إليه بكأس العالم للأندية.. أرقام إيجور جيسوس لاعب بوتافوجو البرازيلي (إنفوجراف)

ايجور جيسوس لاعب
ايجور جيسوس لاعب بوتافوجو،فيتو

 

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جيسوس كأس ليبرتادوريس بوتافوجو البرازيلي الدورى البرازيلى

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