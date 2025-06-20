الجمعة 20 يونيو 2025
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خارج الحدود

صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل بعد رصد هجوم صاروخي إيراني جديد

صفارات الإنذار تدوي
صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل، فيتو

دوت صفارات الإنذار في إسرائيل بسبب هجوم صاروخي إيراني جديد.

وأفادت وسائل إعلام بدوي صافرات الإنذار في القدس ووسط إسرائيل والنقب.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، رصد موجة جديدة من الصواريخ أطلقت من إيران تجاه عدة مناطق داخل إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن التقديرات الأولية تشير إلى أن صفارات الإنذار دوت في مناطق البحر الميت، وغرب لخيش، وغرب النقب، ومحيط غزة، ووسط وجنوب النقب، تحسبًا لاحتمال سقوط الصواريخ في تلك المناطق.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني بداية موجة جديدة من الهجمات الصاروخية ضد أهداف عسكرية ومراكز صناعية تابعة للصناعة العسكرية للكيان الصهيوني في مدينتي حيفا وتل أبيب.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن الحرس الثوري الإسلامي أعلن في بيان: أن الموجة الجديدة من هجمات المسيرات والصواريخ ضد أهداف عسكرية ومراكز صناعية تابعة للصناعة العسكرية بدأت على حيفا وتل أبيب.

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صفارات الإنذار هجوم صاروخي إيراني القدس ووسط إسرائيل والنقب جيش الإحتلال الإسرائيلي الحرس الثوري الإيراني

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