الجمعة 06 يونيو 2025
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محافظات

حشيش وشابو وسلاح ناري، مباحث الأقصر تضبط عنصرا إجراميا خطرا بالغربي قامولا

الأمن
الأمن

نجحت مباحث مديرية أمن الأقصر في إلقاء القبض على عنصر إجرامي شديد الخطورة يقوم بالاتجار في المواد المخدرة بناحية الغربي قامولا دائرة القرنة.

سقوط عنصر إجرامي بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة في قبضة الأمن بالأقصر 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بضبط «س.أ» 42 عاما، عاطل، مقيم بناحية الغربي قامولا دائرة مركز شرطة القرنة، عنصر إجرامي شديد الخطورة سبق اتهامه فى عدة قضايا سابقة ما بين مخدرات وحريق عمد.

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن ضباط وحدة مباحث القرنة من ضبط العنصر الإجرامي بحوزته بندقية آليه و40 طلقة نارية، وكميات كبيرة من جوهر الحشيش المخدر وكميات من الشابو ومبلغ مالي و2 هاتف محمول.


وبمواجهة العنصر الإجرامي بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بها، والسلاح الناري والذخيرة بهدف الدفاع عن النفس، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة والهواتف وسيلة الاتصال مع عملائه.


جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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