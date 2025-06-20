خريطة التلاوات وشعائر صلاة الجمعة بإذاعة القرآن الكريم واحتفاء خاص بذكرى رحيل محمد صديق المنشاوي

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الجمعة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

تلاوات القرآن المجود الجمعة

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورتي يونس/ الزخرف 30 ق

وتذاع الساعة العاشرة صباحًا سورة الكهف مرتلة برواية حفص عن عاصم كاملة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد



فيما تقام شعائر صلاة الجمعة

على القناه الثانيه من رحاب مسجد الليث بن سعد بالتلفزيون فيها تلاوة قرآنية للشيخ محمد عبد البصير والخطيب الشيخ أحمد نصر، يقدمها عماد عطية، من إخراج هيثم العشماوى

و شعائر صلاة الجمعة

عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من القاهرة والقناة الأولى المصرية من رحاب مسجد السيدة زينب بالقاهرة

فيها تلاوه قرآنية للشيخ حلمي الجمل، الدكتور وليد الحسينى من إخراج منفذ جمال السعيد علي جمال السعيد ومن إخراج عصام عبد الرحيم إدريس



19:14( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة الإسراء ( بمناسبة ذكراه ) 45 ق.



17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورتى لقمان / السجدة ( بمناسبة ذكراه ) 45 ق.



024:15(بعد منتصف الليل) للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر سور الحجرات – الحاقة – الشمس 44 ق.



02:49(قبل الفجر) للشيخ محمد بدر حسين وما تيسر من سورة ص 30ق.



تلاوات المصحف المرتل ليوم الجمعة:



الساعة / ٠٦:٠٠ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي الأنبياء - الحج ومدة التلاوة / ۳۱ ق.



الساعة / ٠٨:٥٤ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سور الحج - المؤمنون - أول النور ومدة التلاوة / ۲۹ ق.



الساعة / ١٠:٤٥ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورة النور ومدة التلاوة / ٣٠ ق.



الساعة / ١٥:١٥ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سور النور الفرقان - آخر الشعراء ومدة التلاوة / ۳۱ ق.



الساعة / ٠١:٠٠ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي الشعراء والنمل ومدة التلاوة / ٢٩ ق..



الساعة / ٠٢:١٧ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي النمل والقصص ومدة التلاوة / ٣٠ ق.



الساعة / ٠٤:٥١ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي القصص - العنكبوت ومدة التلاوة / ٢٩ق الساعة / ٠٥:٢٣ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي العنكبوت - الروم ومدة التلاوة / ٣٠ ق.



فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية: الدوري في الساعة ٢٠:١٩.



- والتلاوة من / من أول سورة الأنعام إلى آية ٥٨ من نفس السورة تسبقها تقدمة للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف

عبد الله / ومدة التلاوة ٢٣.٣٠ ق.

فقرة المصحف المرتل للشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية ورش في الساعة ۲۱:۳۸.



والتلاوة من سورة التوبة من الآية ٢٣ حتى الآية ٦١ التوبة تسبقها تقدمة للشيخ / محمود برائق ومدة التلاوة ۲۱ق.



أما الختمة المرتلة

فتذاع في الساعة ٠١:٥١ تلاوة للقارئ / أحمد نعينع / من أول سورة آل عمران وحتى الآية٧٤ ٢٩:١٠/ ق.

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