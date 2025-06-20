ياسر ريان: لا يوجد مقارنة بين يحيى عطية الله وعلي معلول

تحدث ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، عن خسارة الفريق أمام بالميراس ضمن منافسات مسابقة كأس العالم للأندية.

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور:"لو ودع النادي الأهلي المونديال سيكون بسبب التعادل أمام إنتر ميامي، الفريق كرر نفس سيناريو مباراة إنتر ميامي ولكن فريق بالميراس ذكي جدا وعرف يواجه يمتص حماس الأحمر".

يحيى عطية الله وعلي معلول

وأضاف:"بالميراس فريق قوي جدًّا ونجح في توذيع مجهوده طوال المواجهة عكس الأهلي، مفيش مقارنة بين يحيى عطية الله وعلي معلول ومن الأفضل كان مشاركة كريم الدبيس".

وأكمل:"معظم لاعبي الأهلي ليس في حالتهم البدنية والذهنية، كان هناك عشوائية في أداء الأهلي خلال آخر 15 دقيقة، ريبييرو لعب بـ22 لاعب أمام باتشوكا في الودية وهذا كان علامة استفهام ويجب أن يعلم اللاعبين من الأساسي ومن البديل".

واختتم حديثه قائلًا:"الأهلي لا يواجه أي ضغوطات في المباريات المحلية ولقاءات دوري الأبطال والمستوى الحقيقي يظهر في المحافل القارية، هناك سوء توفيق يواجه الأهلي في كأس العالم للأندية واللاعبين يستحقون أفضل من ذلك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.