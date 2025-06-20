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رياضة

هشام حنفي: تمنيت تولي عماد النحاس قيادة الأهلي في كأس العالم للأندية

عماد النحاس، فيتو
عماد النحاس، فيتو

تحدث هشام حنفي نجم الأهلي السابق، عن هزيمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام بالميراس في الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والمقامة حاليًّا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال هشام حنفي، في تصريحات تليفزيونية: «كفة بالميراس كانت أرجح من الأهلي قبل المواجهة والأحمر قدم شوط أول جيد مثل ما فعل أمام إنتر ميامي ولكن تراجع الأداء أيضًا في الشوط الثاني من اللقاء».

وأضاف نجم الأهلي السابق: «الأهلي كان يعاني من الكثافة الهجومية أمام بالميراس، وكان لا بد من مشاركة أليو ديانج وعودة حمدي فتحي لخط الدفاع وتغيير طريقة اللعب».

وشدد هشام: «كنت أتمنى أن يقود عماد النحاس الإدارة الفنية للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية، والمدرب قاد الفريق في الدوري وحقق انتصارات صعبة وحصد لقب الدوري، وكان سيحقق نتائج إيجابية مع الأحمر في المونديال، لإنه "مُلم" بكل كبيرة وصغيرة في الفريق».

وتابع: «هناك أندية تحلم للوصول لكأس العالم للأندية ومجرد المشاركة فيها أمر جيد، وهناك أندية كبرى ستودع البطولة من دور المجموعات».

وواصل: «الأهلي كان يجب أن يخوض مباراة ودية في مصر قبل السفر لأمريكا وخوض ودية باتشوكا بالتشكيل الذي يخوض مباريات المونديال».

واختتم نجم الأهلي السابق: «إصابة إمام عاشور فرقت مع الأهلي خاصة إنه هداف الدوري ولكن الأحمر يمتلك قائمة مميزة من اللاعبين».

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