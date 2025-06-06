أمين "الجبهة الوطنية" يؤدي صلاة عيد الأضحي مع أهالي قريته بالغربية (صور)

أدى اليوم السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية ووزير الزراعة السابق صلاة عيد الأضحى المبارك في ساحة قريته بنا ابو صير مركز سمنود بمحافظة الغربية.

ياتي ذلك في اطار حرص القصير على التواجد مع أهله وناسه في كل المناسبات ويشاركهم أفراحهم وأحزانهم وحل مشكلاتهم حتى خلال تحمله مسؤولية حقيبة الوزارة.

"القصير" حرص على تقديم التهنئة إلى أهالي قريته في جو يسوده الود والمحبة، متمنيا لهم ولمصر الخير واليمن والبركات تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أمين الجبهة الوطنية أكد أهمية التكاتف الوطني خلف القيادة السياسية حتى تستطيع مصر مواجهة التحديات الداخلية والخارجية والعبور بالبلاد إلى بر الأمان.

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