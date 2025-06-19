أصغر مدرب في تاريخ الدوري الإيطالي يتولى تدريب بارما

تولى الإسباني كارلوس كويستا، اليوم الخميس، قيادة الجهاز الفني لنادي بارما الإيطالي، ليصبح قبل أيام من بلوغ سن الـ30 عاما ثاني أصغر مدرب في تاريخ الكالتشيو بشكله الحالي.

كارلوس كويستا مدربا لـ بارما لمدة موسمين

وأعلن بارما، في بيان له، أن كارلوس كويستا سيتولى ابتداء من 1 يوليو مهمة تدريب الفريق الأول للرجال، بموجب عقد يمتد لمدة عامين، حتى 30 يونيو 2027، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وسيتم تقديم الفني الإسباني بشكل رسمي يوم الخميس الموافق 26 يونيو الجاري على ملعب (إينيو تارديني) في بارما.

وكان المدرب المايوركي، الذي سيبلغ الـ30 من عمره في يوليو المقبل، حتى ساعات قليلة الذراع الأيمن لمواطنه ميكيل أرتيتا في آرسنال على مدار السنوات الخمس الماضية، وسيخوض في بارما مغامرته الأولى كمدرب رئيسي لفريق كرة قدم محترف.

أرقام في مسيرة كارلوس كويستا

وفي أغسطس، سيصبح ثاني أصغر مدرب في تاريخ الشكل الحالي لـ(سيري آ) -منذ أن بدأ اللعب بمجموعة واحدة، لا يتفوق عليه سوى الإيطالي إيليو لوشي، الذي بدأ مسيرته التدريبية كمدرب لفريق تريستينا في 28 مايو/آيار 1939، وعمره 29 عاما و9 أشهر.

ومن المثير للاهتمام أنه سيخوض مباراته الأولى كمدرب مع بارما في 24 أغسطس ضد يوفنتوس، النادي الذي فتح الباب أمامه لتدريب فريقه تحت سن 17 عاما في 2018.

يشار إلى أن كويستا، الذي توقف عن لعب كرة القدم في سن الـ18، قد بدأ مسيرته التدريبية في فرق الشباب بأتلتيكو مدريد في سن الـ19.

ولفت عمله الجاد وشبابه انتباه فيديريكو كيروبيني، مدرب يوفنتوس آنذاك، الذي سمح له بتطوير مسيرته مع فريق النادي تحت 17 عاما في 2018 لمدة عامين، حتى استدعاه أرتيتا وأرسنال لفريقه الفني في 2020.

وبعدما غادر كيروبيني يوفنتوس، يتولى حاليا منصب الرئيس التنفيذي لبارما، لذلك لم يتردد في اختيار مدرب يعرفه جيدا مرة أخرى.

وسيتولى كويستا تدريب بارما، خلفا للروماني كريستيان كيفو، الذي آمن بقاء النادي في دوري الدرجة الأولى، ثم قرر لاحقا الانضمام إلى إنتر ميلان.

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