القبض على خادمة بتهمة سرقة ساعات من منزل مخدومتها في أكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط خادمة خادمة لسرقتها ساعات باهظة الثمن من داخل شقة تعمل بها فى مدينة 6 أكتوبر.

سرقة ساعات باهظة الثمن بأكتوبر

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط (سيدة) لقيامها بسرقة (ساعات باهظة الثمن) من داخل مسكن مخدومتها بدائرة قسم شرطة أكتوبر بأسلوب "المغافلة".



وتبادلت المتهمة الاتهام مع مالك المنزل بالاعتداء عليها والتسبب في إصابتها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق.

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