الخميس 19 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزارة التخطيط تتيح مشروعات جديدة ضمن حياة كريمة عبر تطبيق شارك 2030

الدكتورة رانيا المشاط،
الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، فيتو

 أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إتاحة مجموعة جديدة من المشروعات المنتهية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، على تطبيق الهاتف المحمول "شارك 2030".

 

تطبيق "شارك 2030"

 وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية إتاحة البيانات وتعزيز المشاركة المجتمعية، اتساقًا مع رؤية مصر 2030، وقانون التخطيط العام للدولة، مشددة على حرص الوزارة على إتاحة البيانات التفصيلية للمشروعات المنتهية ضمن "حياة كريمة" على تطبيق "شارك 2030"،  بهدف تفعيل مشاركة المواطنين في متابعة دخول هذه المشروعات الخدمة، وبدء الاستفادة منها بشكل مباشر.

جدير بالذكر، أن التطبيق يتضمن حاليا البيانات التفصيلية لحوالي 10 آلاف مشروع، بتكلفة إجمالية 96 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، التي تستهدف 52 مركز في نطاق 20 محافظة ريفية، يستفيد منها 18 مليون مواطن في حوالي 1500 قرية، وتصدرت محافظة سوهاج باقي المحافظات في عدد المشروعات المنتهية بنسبة 12%، تليها البحيرة بنسبة 11.5%، ثم قنا 9%، وأسيوط 8%.

وزارة التخطيط واتحاد بنوك مصر يوقعان بروتوكول تعاون لتعظيم الاستفادة من منصة «حافز»

وزارة التخطيط وجهاز تنمية المشروعات ينظمان ورشة عمل حول تقنين أوضاع المشروعات بالقطاع غير الرسمي

وتتضمن مشروعات "حياة كريمة" المدرجة على التطبيق، الإنتهاء من إنشاء وتطوير وصيانة 1990 مدرسة (حوالي 17 ألف فصل)، بما يساهم في خفض كثافة الفصول في المحافظات المُستفيدة، و693 مركز شباب، وإنشاء وتطوير 450 وحدة صحية، و168 مشروع صرف صحي متكامل، و3 محطات معالجة في محافظتي (المنوفية، والشرقية)، و41 ألف وصلة صرف صحي منزلية، فضلًا عن إنشاء وتطوير 141 محطة مياه شرب، وإنشاء 223 مجمع خدمات حكومية، و208 مجمع خدمات زراعية، علاوةً على خدمات الغاز الطبيعي وشبكة الألياف الضوئية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة التخطيط حياة كريمة المشروع القومي لتطوير الريف المصرى المشاط رؤية مصر 2030 مشروعات حياة كريمة تطبيق شارك 2030

مواد متعلقة

المشاط: المؤشرات الأولية للنمو في الربع الثالث من 2024-2025 تفوق كل التوقعات

"التخطيط القومي" يستعد لإطلاق المؤتمر الدولي السنوي "الابتكار والتنمية المستدامة"

وزيرة التخطيط عن خطة التنمية الجديدة: الوضع أصبح أكثر تعقيدا بعد التطورات الإقليمية

رئيس الوزراء يصل البحيرة لتفقد ومتابعة سير العمل بمشروعات "حياة كريمة"

الأكثر قراءة

إيقاف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب ظروف جوية طارئة

صواريخ إيران تزلزل إسرائيل والعرب غارقون في الترفيه.. عصام كامل يكتب: لماذا احتفلت الشعوب العربية بضربات إيران على الكيان الصهيوني؟

بث مباشر، مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025

ريبيرو يعلن تشكيل الأهلي لمباراة بالميراس في كأس العالم للأندية

الحرس الثوري يطالب بإخلاء مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي قبل قصفه

وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل غير قادرة على دخول حرب مع مصر لهذا السبب

الضاني يرتفع 5 جنيهات، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

منحة مجانية من مدارس 30 يونيو للمتفوقين بالإعدادية، ما التفاصيل ؟

خدمات

المزيد

الضاني يرتفع 5 جنيهات، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

قانون السكة الحديد، تعرف على عقوبة العبث بمعدات الهيئة

طن السلفات يتراجع 1595 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الخميس 19-6-2025

المزيد

انفوجراف

قبل امتحان العربي.. تعليمات عاجلة وحاسمة من وزير التعليم بشأن الثانوية العامة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

غرور قارون، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 78 من سورة القصص (فيديو)

تفسير حلم أكل البطيخ في المنام وعلاقته بالخير والسعادة وزوال الهموم

أمين الفتوى: الحمل من زوج متوفى لا يجوز شرعًا والتلقيح الصناعي مباح بشروط

المزيد
الجريدة الرسمية