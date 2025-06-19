الخميس 19 يونيو 2025
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حوادث

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في المقطم

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

 نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق التاسع بأحد العقارات السكنية في منطقة المقطم دون وقوع أي إصابات.

 

ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

 

حريق شقة بالمقطم

 تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق التاسع بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المقطم وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة  ب 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.


 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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