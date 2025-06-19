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الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية لمعلمي الحصة

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أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع (٤٦٧٧) في وظيفة معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية بمرحلة التعليم الأساسي (الابتدائي – الإعدادي) بجميع محافظات الجمهورية ويزداد البحث، الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية لمعلمي الحصة

 

ومن خلال السطور التالية نستعرض، الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية لمعلمي الحصة.

 

الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية لمعلمي الحصة

 

وتضمنت الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية لمعلمي الحصة ما يلي:

 

ـ  أن يكون المتقدم ممن تم الاستعانة بهم للعمل بالحصة بالمدارس الرسمية والرسمية للغات التابعة للوزارة. 

ـ  ألا يزيد عمر المتقدم على 45 عاما

ـ التقدير مقبول

 

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد 

 

وبشأن المؤهلات المطلوبة تضمنت ما يلي:

*مؤهل عال-تربية (أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص الدراسات الاجتماعية

*مؤهل عال-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص الدراسات الاجتماعية

*مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص الدراسات الاجتماعية

*مؤهل عال-كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص الدراسات الاجتماعية

 

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية 

 

وعن المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية بمرحلة التعليم الأساسي  تشمل ما يلي:

* الصورة الشخصية

*الرقم القومي وجه أول سارية

*الرقم القومي وجه ثاني سارية

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

*المؤهل الدراسي

*المؤهل الأعلى إن وجد

*الدبلوم التربوي

* إيصال الإيداع البنكي

*إفادة معتمدة من المدرسة والإدارة التعليمية بقيامه بالعمل لديهم بنظام الحصة

 

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية ومن المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارًا من يوم 6 حتى 19 من شهر يوليو المقبل على موقع البوابة أيضا

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