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رياضة

شاهد، إقبال كبير على مركز الجزيرة لمشاهدة مباراة الأهلي وبالميراس بمونديال الأندية

جماهير الأهلي، فيتو
جماهير الأهلي، فيتو

شهد مركز شباب الجزيرة، منذ قليل، توافد جماهير الأهلي المصري، لمشاهدة مباراة فريقهم أمام بالميراس، المقامة حاليا في مدرجات ملعب ميتلايف، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

 

تشكيل الأهلي ضد بالميراس

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، ياسر إبراهيم، أشرف داري، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، وسام أبو علي.

تشكيل بالميراس أمام الأهلي

حراسة المرمى: ويفيرتون.

خط الدفاع: خواكين بيكريرز - موريلو – جوستافو جوميز – أجوستين جايي.

خط الوسط: أنيبال مورينو – ريتشارد ريوس – رافائيل فيجا.

خط الهجوم: فاكوندو توريس – فيتور روكي – إستيفاو.

 

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