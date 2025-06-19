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حوادث

جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة شخص داخل حمام سباحة بالقاهرة الجديدة

جثة، فيتو
جثة، فيتو

 تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة شخص داخل حمام سباحة بفيلا خاصة بمنطقة القاهرة الجديدة.
 

العثور على جثة شخص داخل حمام سباحة بالقاهرة الجديدة

 تلقى قسم شرطة القاهرة الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من من الأهالي بالعثور على جثة شخص داخل حمام سباحة بفيلا خاصة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


و بالفحص تبين العثور على جثة شخص داخل حمام سباحة لا توجد به أى آثار ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقول الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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